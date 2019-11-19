2019-11-19T09:23:10+03:00
Звезды

Дети из художественных школ Томска организовали свою выставку в музее

Она посвящена весьма распространенной болезни
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Проект направлен на профилактику диабета и его осложненийПроект направлен на профилактику диабета и его осложненийФото: из открытых источников
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День борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Именно этому событию Томский художественный музей посвятил выставку детского рисунка «Дети о диабете».

Выставка-конкурс проходит в рамках проекта «Знай! Контролируй! Действуй!». Его автор - благотворительный фонд «ДИА-МиР».

Проект стал победителем в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Он направлен на профилактику диабета и его осложнений. Основными партнерами проекта выступили Томский областной художественный музей и Центр музейной педагогики, а также областной и городской департаменты образования.

Выставка работает в свободном доступе на первом этаже художественного музея до конца ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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