Дети из художественных школ Томска организовали свою выставку в музее
День борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Именно этому событию Томский художественный музей посвятил выставку детского рисунка «Дети о диабете».
Выставка-конкурс проходит в рамках проекта «Знай! Контролируй! Действуй!». Его автор - благотворительный фонд «ДИА-МиР».
Проект стал победителем в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Он направлен на профилактику диабета и его осложнений. Основными партнерами проекта выступили Томский областной художественный музей и Центр музейной педагогики, а также областной и городской департаменты образования.
Выставка работает в свободном доступе на первом этаже художественного музея до конца ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU