Семья из Томска вошла в число победителей областного фестиваля

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-19T09:18:47+03:00

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Семья Сысолиных из города Томска заняла 1-е место в номинации «Крепкая семья» в VI областном фестивале замещающих семей «Подарим тепло детям». У супругов шестеро приемных детей, причем четверо последних появились одновременно благодаря первой приемной дочке – она попросила родителей взять в семью одноклассника, у которого оказались сестра и братья.

Наряду с Сысолиными в финале фестиваля «Подарим тепло детям» участвовали еще 9 семей из разных городов и сел Томской области. Они боролись за победу в трех номинациях фестиваля: «Мы — крепкая семья», «Мы — дружная семья», «Мы — творческая семья». Заслуженные награды получили семьи из Томска (Сысолины), Зырянского (Шихалевы) и Томского (Камалетдиновы) районов области.

Для справки:

В Томской области - около трех тысяч замещающих семей (2950 семей), действует 19 школ приемных родителей и 21 служба сопровождения замещающих семей.

ИСТОЧНИК KP.RU