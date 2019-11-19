2019-11-19T08:39:36+03:00
Общество

В акции «Свеча памяти» по жертвам ДТП приняли участие более 200 томичей

Событие посвящено проблемам дорожно-транспортного травматизма
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В минувшую субботу, в третье воскресенье ноября, в России вспоминают жертв ДТП. В этот день и в нашем городе сотрудники полиции, во главе с главным госинспектором по безопасности дорожного движения в области Вячеславом Трещевым, собрались со студентами и неравнодушными жителями Томска, чтобы отдать дань памяти людям, погибшим в авариях.

Организаторы поставили цель – привлечь внимание общества к проблемам сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. С этой целью решено было собраться на новой набережной и зажечь символические «свечи» - фонарики на телефонах.

Начальник Управления ГИБДД подчеркнул, что погибшие и травмированные в дорожно-транспортных происшествиях люди – это не просто абстрактные цифры - за каждой стоят искалеченные судьбы, горе для семьи и близких, потеря матери, отца, ребенка. Вячеслав Геннадьевич обратился с просьбой к присутствующим беречь себя и своих близких, и напомнил о том, что дорога требует предельного внимания и осторожности.

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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