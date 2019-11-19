2019-11-19T08:37:44+03:00
Происшествия

СК расследует дела томича, убившего соседа ночью из-за неприязни

Преступление было совершено в разгар распития алкоголя
Татьяна Щукина
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Потерпевший получил несколько ударов ножом в шеюПотерпевший получил несколько ударов ножом в шеюФото: Иван ВИСЛОВ
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Житель города Томска подозревается в жестоком убийстве своего соседа, погибшим от ножевых ран. Как сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Томской области, в отношении предполагаемого убийцы возбуждено уголовное дело, эксперты устанавливают обстоятельства произошедшего.

«По предварительным данным, 16 ноября 2019 года в ночное время 38-летний томич, находясь в гостях у своего 47-летнего соседа, в ходе совместного распития спиртных напитков на почве возникших в результате ссоры личных неприязненных отношений нанес ему несколько ударов ножом в область шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», - уточнили специалисты ведомства.

К настоящему моменту известно, что подозреваемый задержан. По его дулу производится сбор и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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