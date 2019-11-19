2019-11-19T08:28:15+03:00
Общество

Более 500 предпенсионеров направлены на переобучение в Томске

Полученные навыки многие уже применяют в работе
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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С начала 2019 года в рамках национального проекта «Демография» профессионалы в возрасте от 50 лет получили возможность бесплатно повышать квалификацию или переобучаться на новые специальности, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

За данный период в Томской области на обучение направили 471 сотрудника предпенсионного возраста, еще 43 получили направления от Центра занятости населения. 265 человек после завершения обучения уже используют полученные знания в своей деятельности.

Свою квалификацию уже повысили повара дома-интерната для престарелых и инвалидов «Лесная дача» и медработники Стрежевской городской больницы. Сотрудники центров соцобслуживания и воспитатели сети детских садов «Ладушки» получили навыки компьютерной грамотности, изучили интерактивные методы работы с детьми и основы робототехники.

По словам начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных, образовательные программы адаптируют под потребности соискателей и работодателей. В этом году было разработано более 200 программ по повышению квалификации и переобучению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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