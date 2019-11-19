2019-11-19T07:35:54+03:00
Происшествия

В Томской области задержан подозреваемый в незаконной рубке леса

Мужчина нанес ущерб на сумму более 44 000 рублей
Маргарита Бондаренко
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Фото: пресс-служба УМВД России по Томской областиФото: пресс-служба УМВД России по Томской областиФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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Сотрудники ОМВД России по Кожевниковскому району Томской области задержали подозреваемого в незаконной рубке древесины в окрестностях села Чилино. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1994 года рождения. Об этом сообщает УМВД России по Томской области.

Сообщается, что мужчина совершил незаконную вырубку 24 берез в лесном массиве, расположенном в окрестностях села Чилино, в районе урочища «Вороновское» Симанского участкового лесничества.

Отделом МВД России по Кожевниковскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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