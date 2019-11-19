2019-11-19T06:34:00+03:00
Общество

Томские аграрии знакомятся с сельскохозяйственными инновациями в Японии

Они узнают об эффективных методах агробизнеса
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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Официальная делегация Томской области во главе с заместителем губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андреем Кнорром в течение этой недели работает в Японии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Состав делегации включает в себя директоров предприятий, специалистов «Аграрного центра», СибНИИ сельского хозяйства и торфа, представителей администрации Томской области.

«В рамках поездки, которая продлится до 24 ноября, томичи посетят Сельскохозяйственный центр префектуры Ибараки Kasama City, Национальную исследовательскую организацию по сельскому хозяйству и питанию, японские сельхозпредприятия и Международную выставку сельскохозяйственных инноваций и передовых аграрных технологий Agro Innovation Japan 2019» - говорится в сообщении.

На аграрной выставке в Токио томичи узнают о современных технологиях и продуктах сельскохозяйственного бизнеса Японии. Кроме того, на ней можно будет получить информацию о технологии сбора урожая, правилах обработки и хранения свежих фруктов и овощей. Также состоится презентация аграрной и садоводческой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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