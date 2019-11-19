Жители Томской области попались на рекламу дешевых пластиковых окон

СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-19T06:21:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бакчарском районе несколько жителей потсрадали от деятельности расчетливого жителя из Искитима. Как сообщили в областной прокуратуре, после вмешательства полиции его осудили за мошенничество под видом установки пластиковых окон

Так, 31-летний гражданин теперь ответит по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину).

Подсудимый, являясь генеральным директором томской фирмы, устанавливающей пластиковые окна, в период с 30 апреля по 12 мая 2019 года сообщал пожилым жителям сел Бакчар и Парбиг ложные сведения о низкой стоимости на пластиковые окна. С заинтересовавшимися таким предложением он заключал от имени фирмы договоры и брал предоплату в размере 50 процентов от стоимости заказа. Однако полученные средства тратил в личных целях. От незаконных действий пострадали пять граждан, общая сумма причиненного им ущерба превысила 70 тыс. рублей.

Как выяснилось, у искитимца нашлась еще и непогашенная судимость за другое умышленное преступление. Поэтому суд приговорил подсудимого к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему придется выплатить пострадавшим ущерб за материальный вред. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU