2019-11-19T06:07:31+03:00
Схема проезда

Томичей предупреждают об изменениях на Богашевском тракте

Движение в течение двух дней будет возможно лишь по определенной схеме
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: агентство новостей ТВ2фото: агентство новостей ТВ2Фото: из открытых источников
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Как сообщили в ГИБДД, движение на трассе ограничат с 10 часов 19 ноября до 24 часов 21 ноября. Речь идет об участке в районе дома № 2 по ул. 19-й Гвардейской Дивизии. Для транспортного потока будут открыты по одной полосе в каждом направлении.

В указанный период времени здесь будут работать бригады ООО «СибСпецСтрой». Они будут выносить сети водопровода под Богашевским трактом методом горизонтального направленного бурения. Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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