Томичей предупреждают об изменениях на Богашевском тракте

СЕГОДНЯ 06:06 2019-11-19T06:07:31+03:00

Движение в течение двух дней будет возможно лишь по определенной схеме

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Как сообщили в ГИБДД, движение на трассе ограничат с 10 часов 19 ноября до 24 часов 21 ноября. Речь идет об участке в районе дома № 2 по ул. 19-й Гвардейской Дивизии. Для транспортного потока будут открыты по одной полосе в каждом направлении.

В указанный период времени здесь будут работать бригады ООО «СибСпецСтрой». Они будут выносить сети водопровода под Богашевским трактом методом горизонтального направленного бурения. Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU