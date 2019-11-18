Томичей приглашают на встречу о нежности и агрессии в отношениях
Жителям Томска предлагают посетить встречу проекта «Академия счастливой семьи». На ней психолог Евгения Медведева расскажет о вопросах построения счастливых отношений.
В программе мероприятия предусмотрена лекция, из которой участники узнают о зонах комфорта внутри семьи, привязанности между родителями и детьми, между мужем и женой и о созависимых отношениях.
Встреча на тему «Нежность и агрессия в отношениях» пройдет 25 ноября в 19.00 в «Точке кипения» (пр. Ленина, 26).
К участию приглашаются молодожены, опытные семейные пары и все те, кто хочет построить гармоничные отношения.
ИСТОЧНИК KP.RU