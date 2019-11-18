Томичей приглашают на встречу о нежности и агрессии в отношениях

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-18T14:52:13+03:00

Фото: из открытых источников Фото: Из открытых источников

На ней можно будет найти ответы на волнующие вопросы

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Жителям Томска предлагают посетить встречу проекта «Академия счастливой семьи». На ней психолог Евгения Медведева расскажет о вопросах построения счастливых отношений.

В программе мероприятия предусмотрена лекция, из которой участники узнают о зонах комфорта внутри семьи, привязанности между родителями и детьми, между мужем и женой и о созависимых отношениях.

Встреча на тему «Нежность и агрессия в отношениях» пройдет 25 ноября в 19.00 в «Точке кипения» (пр. Ленина, 26).

К участию приглашаются молодожены, опытные семейные пары и все те, кто хочет построить гармоничные отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU