2019-11-18T13:39:08+03:00
Общество

Прием заявлений для сдачи ЕГЭ открыт в Томской области

Экзамены пройдут в мае-июне следующего года
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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В Томской области стартовал прием заявлений для сдачи ЕГЭ. До 1 февраля 2020 года выпускникам школ региона необходимо определиться, какие предметы они будут сдавать в форме единого государственного экзамена, сообщает департамент общего образования Томской области.

Сообщается, что те, кто оканчивает школу в текущем учебном году, могут подать заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы.

Выпускники прошлых лет и студенты СПО, проживающие на территории Томской области, могут подать заявление на участие в ЕГЭ в органы местного самоуправления по месту жительства. Им нужно предоставить паспорт и аттестат о среднем общем образовании.

Проживающие в Томске могут подать заявление в региональном Центре оценки качества образования по адресу: г. Томск, ул. Пирогова 10, кабинет 106, время приема: пн. – пт. 09:30 – 12:40 и 14:00 – 17:30.

Сдать госэкзамены досрочно можно будет в марте-апреле 2020 года. Основной период пройдет в мае-июне. Пересдача пройдет в дополнительный период в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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