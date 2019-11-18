2019-11-18T12:54:54+03:00
Здоровье

258 молодых врачей устроились работать в больницы и поликлиники Томской области

Среди них терапевты, педиатры, а также узкопрофильные специалисты
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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С начала 2019 года в медучреждения Томской области пришли работать 258 выпускников медицинских вузов и колледжей — 115 врачей и 143 специалиста со средним медицинским образованием, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Большинство из них являются выпускниками Сибирского государственного медуниверситета, медико-фармацевтического колледжа и Томского базового медицинского колледжа. Из других регионов прибыло 22 молодых специалиста.

По словам начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова, из 71 из 115 врачей – это терапевты и педиатры. Еще 44 сотрудника — узкие специалисты: неврологи, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, рентгенологи, онкологи, дерматовенерологи, неонатологи, акушеры-гинекологи, хирурги, инфекционисты и оториноларингологи.

Теперь молодые специалисты работают в Томской областной клинической больнице, горбольнице № 3 и медсанчасти № 2 Томска. Из медучреждений Томской области выпускники предпочли Колпашевскую и Томскую районные больницы и Лоскутовскую районную поликлинику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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