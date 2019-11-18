258 молодых врачей устроились работать в больницы и поликлиники Томской области
С начала 2019 года в медучреждения Томской области пришли работать 258 выпускников медицинских вузов и колледжей — 115 врачей и 143 специалиста со средним медицинским образованием, сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Большинство из них являются выпускниками Сибирского государственного медуниверситета, медико-фармацевтического колледжа и Томского базового медицинского колледжа. Из других регионов прибыло 22 молодых специалиста.
По словам начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова, из 71 из 115 врачей – это терапевты и педиатры. Еще 44 сотрудника — узкие специалисты: неврологи, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, рентгенологи, онкологи, дерматовенерологи, неонатологи, акушеры-гинекологи, хирурги, инфекционисты и оториноларингологи.
Теперь молодые специалисты работают в Томской областной клинической больнице, горбольнице № 3 и медсанчасти № 2 Томска. Из медучреждений Томской области выпускники предпочли Колпашевскую и Томскую районные больницы и Лоскутовскую районную поликлинику.
ИСТОЧНИК KP.RU