Сумку с деньгами похитили у пациента больницы в Томске

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-18T12:01:13+03:00

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Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы

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Сообщение о хищении имущества у мужчины поступило в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району Томска.

Сотрудникам полиции удалось найти и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый житель Томска, 1987 года рождения.

«По предварительным данным, подозреваемый, находясь в одной из томских больниц, из палаты похитил сумку с деньгами. Причиненный ущерб составил более 16 000 рублей» - сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

В результате возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Преступнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU