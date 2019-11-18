Беспилотник, ветрогенератор и электроодеяло: в томском селе пройдет День инноваций

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-18T11:26:02+03:00

Машина будущего может двигаться в зимнее время года в разное время суток, соблюдая правила дорожного движения. Фото: tomsk.gov.ru

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Во вторник, 19 ноября, в селе Подгорном Чаинского района пройдет День инноваций, в рамках которого участникам события представят разработки инновационных компаний Томской области, - об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Жителям Чаинского района продемонстрируют «умный» автомобиль, созданный альянсом «Техническое зрение» кластера Smart Techologies Tomsk. Участники также увидят ветрогенератор, установку для круглогодичного выращивания зелени, электрическое одеяло, гаджет для коррекции осанки и другие разработки», - отмечено в официальной информации.

Кроме демонстрации высокотехнологичных разработок, представителей местной власти и бизнеса ждет круглый стол «Инновационные технологии и оборудование для развития инфраструктуры Чаинского района». Для молодежи и школьников пройдет тренинг «Я – предприниматель», мастер-классы и лекции. Также все желающие смогут оценить состояние своих мышц спины и позвоночника на профессиональных консультациях.

ИСТОЧНИК KP.RU