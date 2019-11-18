2019-11-18T10:43:09+03:00
Происшествия

Водитель внедорожника погиб, столкнувшись с грузовиком на томской трассе

По свидетельству очевидцев, ДТП могло произойти по причине гололеда
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Серьезное ДТП, в котором погиб 42-летний мужчина, случилось в Томской области в воскресенье, 17 ноября. Около 5 часов вечера недалеко от областного центра (на 4-м километре трассы Кузовлево — Светлый) внедорожник Honda CRV вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

«В результате столкновения мужчина-водитель 1977 года рождения, управлявший легковым автомобилем, скончался на месте ДТП», - сообщила пресс-служба управления МВД по Томской области.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД. Судя по сообщениям в социальных сетях, к аварии могло привести то, что на данном участке трассы в день ДТП наблюдалась гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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