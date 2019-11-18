Сотрудница банка подделала карту клиента на Томском севере
Ранее не судимая 34-летняя жительница города Стрежевой Томской области подозревается в совершении мошенничества, в результате которого пострадал клиент одной из местных финансовых организаций.
«По предварительным данным, женщина, являясь работником банка посредством компьютерной программы оформила банковскую карту на имя одного из клиентов учреждения. Затем с расчетного счета данного клиента перевела денежные средства в сумме 75000 рублей, которые впоследствии похитила», - сообщила пресс-служба УМВД региона.
Сотрудники правопорядка уточнили, что стрежевским отделением дознания в отношении банковской служащей возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU