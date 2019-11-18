Водитель «Лады» бросил сбитого подростка на дороге в Томской области

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-18T09:29:40+03:00

Школьник был с места происшествия доставили в больницу Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Мальчик получил в ДТП травмы и был госпитализирован

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Томские полицейские разыскивают человека, бывшего за рулем Lada Granta, сбившей подростка в городе Асино. В минувшее воскресенье, 17 ноября, 13-летний школьник шел по улице Ивана Черных, когда возле дома №18 на него наехал автомобиль. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, оставив мальчика без оказания помощи.

«По предварительной информации, подросток двигался по краю проезжей части навстречу транспортным средствам. Верхняя одежда пешехода имела световозвращающие элементы», – сообщила пресс-служба УМВД по Томской области с уточнением, что после аварии школьник был доставлен в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU