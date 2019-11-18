2019-11-18T09:29:40+03:00
Происшествия

Водитель «Лады» бросил сбитого подростка на дороге в Томской области

Мальчик получил в ДТП травмы и был госпитализирован
Татьяна Щукина
Поделиться:
Школьник был с места происшествия доставили в больницуШкольник был с места происшествия доставили в больницуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

Томские полицейские разыскивают человека, бывшего за рулем Lada Granta, сбившей подростка в городе Асино. В минувшее воскресенье, 17 ноября, 13-летний школьник шел по улице Ивана Черных, когда возле дома №18 на него наехал автомобиль. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, оставив мальчика без оказания помощи.

«По предварительной информации, подросток двигался по краю проезжей части навстречу транспортным средствам. Верхняя одежда пешехода имела световозвращающие элементы», – сообщила пресс-служба УМВД по Томской области с уточнением, что после аварии школьник был доставлен в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прием заявлений для сдачи ЕГЭ открыт в Томской области
258 молодых врачей устроились работать в больницы и поликлиники Томской области
Сумку с деньгами похитили у пациента больницы в Томске
Беспилотник, ветрогенератор и электроодеяло: в томском селе пройдет День инноваций
Водитель внедорожника погиб, столкнувшись с грузовиком на томской трассе
Томский губернатор подарил женщинам предновогодний «выходной»
Сотрудница банка подделала карту клиента на Томском севере
Томский подросток поставил эксперимент, чуть не задушив себя веревкой
Томичам напоминают: срок уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря
Два новых авиарейса доступны томичам
Томский рядовой заплатит 50 тысяч рублей за оплеуху сослуживцу
Первенство России по водному поло откроется сегодня в томском «Звездном»
К уборке снега в Томске привлечены более 150 единиц техники
Прогулки с мэтром: студенты томского вуза побывали на строительной площадке
Жители Томской области смогут обменять мелочь на памятные монеты
Известному в Томске памятнику архитектуры наконец-то залатают крышу
При ремонте автодорог в Томске в 2020 году применят новые материалы
На Белом озере в Томске начали заливать каток, который откроется в начале декабря
Женщина из Томской области пыталась незаконно попасть в Северск
Новую современную школу на 1100 мест построили в Томском районе
Более 600 000 рублей заплатят томские фирмы за нарушение антитабачного закона
Старики-водители: два пожилых мужчины не поделили дорогу в томском селе
Кроха на ладошке: томские врачи выходили малыша весом 490 граммов
Томичи зажгут свечи в День памяти жертв ДТП
В мэрии назвали тему блиц-турнира фестиваля «Хрустальный Томск»
Два парня в Томской области обокрали состоятельных односельчан на миллион рублей