2019-11-18T08:39:04+03:00
Происшествия

Томский подросток поставил эксперимент, чуть не задушив себя веревкой

Сейчас врачи-реаниматологи борются за его жизнь
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Врачи делают все возможное, чтобы вернуть ребенка в нормальное состояниеВрачи делают все возможное, чтобы вернуть ребенка в нормальное состояниеФото: из открытых источников
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Шокирующая новость появилась в телеграм-канале облздрава. В выходной, 17 ноября, 15-летний подросток решил «почудить» и провести эксперимент с веревкой. Он собирался установить время, которое сможет продержаться без кислорода. Все это происходило в одном из учреждений дополнительного образования.

Сейчас за его жизнь борются врачи больницы скорой медицинской помощи №2.

- Ребенка доставили на «скорой» в крайне тяжелом состоянии. Мальчика сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас продолжается инфузионная терапия, направленная на купирование последствий удушения: гипоксии и отека головного мозга. Прогнозы пока делать очень сложно, мы делаем все возможное, - прокомментировал главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

Самое удивительное, что в «скорую» позвонил друг того самого подростка, а не взрослые. Вызов на станцию поступил в 13.57. На место незамедлительно были направлены две бригады «скорой» - ближайшая общепрофильная и реанимационная.

Уже в 14.07 первая бригада врачей приехала на место вызова. С диагнозом «механическая асфиксия, мозговая кома и судорожный синдром» ребенок был доставлен в больницу. Во время транспортировки врачи проводили постоянные реанимационные мероприятия.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Департамент образования администрации Томска проводит по данному факту служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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