2019-11-18T08:03:59+03:00
Экономика

Томичам напоминают: срок уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря

В этом году жителям области начислено без малого два миллиарда рублей
Антонина Ленская
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Призыв фискальных органов «Заплати налоги и спи спокойно» по-прежнему в силе.Призыв фискальных органов «Заплати налоги и спи спокойно» по-прежнему в силе.Фото: из открытых источников
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В текущем году срок уплаты имущественных налогов физическими лицами истекает 2 декабря, поскольку 1-е число месяца приходится на воскресенье. Собственникам недвижимости, земельных участков и транспортных средств необходимо уплатить налоги за имущество, принадлежавшее им в 2018 году.

По данным управления Федеральной налоговой службы России по Томской области, в общей сложности в областной и местные бюджеты должно поступить более 1 млрд 966 млн рублей. Всего сотрудники регионального УФНС разошлют 511,2 тыс. налоговых уведомлений. Максимальная сумма – 915 млн руб. – начислена по транспортному налогу, 839 млн – по налогу на имущество и 212 млн руб. – по земельному налогу.

Уплатить имущественные налоги можно несколькими способами. Тем, кто получает уведомление через Личный кабинет налогоплательщика, удобнее всего сделать это прямо из сервиса в режиме онлайн.

При получении бумажного уведомления произвести платеж можно через интерактивный сервис «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» на сайте ФНС России, в отделениях банков, через платежные терминалы или онлайн-сервисы банков, а также в почтовых отделениях. В помощь предлагается любой из трех отраженных в уведомлении идентификаторов платежа: уникальный идентификационный номер документа, QR-код или штрих-код (по каждому виду налога они свои). Отметим, что с 2019 года вместе с уведомлением больше не присылают заполненные квитанции. Теперь там указаны только реквизиты для перечисления.

Разобраться в содержании налогового уведомления поможет страница на сайте «Налоговое уведомление – 2019». Возникающие вопросы о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов можно задать, обратившись в Единый контакт-центр ФНС России по телефону 8-800-222-2222 (звонок бесплатный) или по телефону справочной службы областного Управления ФНС +7 (3822) 28-00-28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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