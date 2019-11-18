Два новых авиарейса доступны томичам

СЕГОДНЯ 08:00 2019-11-18T08:00:11+03:00

Билеты на них будут по льготным ценам

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Минтранспорта утвердило перечень субсидируемых авиарейсов на 2020 год. Что касается нашего региона, то мы в хорошем положении. Томская область не только сохранила сформированную маршрутную сеть субсидируемых авиарейсов, но и добавила к ней два новых направления — в Новокузнецк и Кызыл. Полеты в Новокузнецк будут субсидироваться полностью из федерального бюджета, а в Кызыл — 50 % из федерального и 50 % — из бюджета Тывы.

Таким образом, наши авиарейсы получили максимальное субсидирование из федерального бюджета. Из 11 маршрутов два будет софинансировать Томская область, остальные — полностью федерация.

Уточним, что на софинансирование субсидируемых рейсов в Абакан и Барнаул областной бюджет направит 8,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU