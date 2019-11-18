Томский рядовой заплатит 50 тысяч рублей за оплеуху сослуживцу

СЕГОДНЯ 07:22 2019-11-18T07:22:25+03:00

Так он хотел заставить призывника принести за него еду для личного состава

Изменить размер текста: A A

Некрасивый поступок служащего стал причиной скандала в одной из воинских частей. Как сообщил Томский гарнизонный военный суд, призывник, рядовой С., обвиняется в том, что ударил и оскорбил военнослужащего более позднего срока призыва.

Днем, 30 августа 2019 года, в палаточном лагере воинской части, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство над рядовым А., обвиняемый велел принести вместо него еду солдатам.

«В нарушение требований Устава и Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, за отказ выполнить его незаконное требование принести вместо него пищу для личного состава, в присутствии других военнослужащих умышленно нанес потерпевшему удар ладонью правой руки в область уха, причинив повреждение в виде перфорации барабанной перепонки слева», - говорится в сообщении на сайте суда.

Такая оплеуха считается легким вредом здоровью, однако, по закону расценивается, как физическая боль и нравственные страдания, связанные с унижением чести и достоинства.

За поступок рядового осудили по части 1 статьи 335 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Виновный признал свою ошибку, раскаялся и принес извинения потерпевшему, командованию и воинскому коллективу, а также выплатил денежную компенсацию потерпевшему. Суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование, назначив виновному штраф 50 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Кроме того, судом в адрес командира воинской части вынесено два частных постановления по причинам и условиям, способствовавшим совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU