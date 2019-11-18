2019-11-18T06:58:18+03:00
Спорт

Первенство России по водному поло откроется сегодня в томском «Звездном»

Матчи между командами пяти регионов смогут посетить болельщики
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томскафото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии ТомскаФото: из открытых источников
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Соревнования начнутся сегодня, 18 ноября, и продлятся до 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Торжественное открытие состоится в 18.30 в Центре водных видов спорта «Звездный» (ул. Энтузиастов, 31)

Первый матч по водному поло пройдет среди юношей до 17 лет. Ежедневно матчи будут начинаться в 16 часов. Зрители увидят игры с участием ватерполистов Томской области, Красноярского и Пермского краев, Казани и Санкт-Петербурга.

Также во все дни первенства на Youtube-канале «Звездного» будет доступна онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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