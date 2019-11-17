Прогулки с мэтром: студенты томского вуза побывали на строительной площадке

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-17T14:46:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Студенты 3-го курса строительного факультета ТГАСУ побывали на строительстве микрорайона Радонежский. Экскурсия была организована по инициативе Бориса Мальцева, профессора кафедры технологии строительного производства ТГАСУ, почетного президента областного Союза строителей, одного из старейших депутатов Законодательной Думы Томской области.

В чем состоят отличия микрорайона от жилого комплекса, будущим строителям рассказал руководитель отдела маркетинга Томской домостроительной компании Борис Черников. Он показал уже функционирующие объекты первых двух кварталов - школу, детский сад, жилые дома, отметив, что в Радонежском тщательно продуманы парковки.

На стройплощадке во время экскурсии проходил монтаж панельного дома. Студентам удалось понаблюдать за процессом заливки бетоном фундамента и погружения в жидкий бетон металлических стержней для увеличения прочности конструкции.

Они также увидели, как применяется метод забивки - самый эффективный и быстрый способ погружения свай в грунт. В завершение представитель ТДСК показал ребятам квартиры разной планировки и отделки в уже сданных жилых домах и ответил на их многочисленные вопросы.

- Считаю, что студентам-строителям обязательно нужно бывать на настоящих стройках, - сказал заслуженный строитель РФ Борис Мальцев. - Нам сегодня невероятно повезло, ребята могли увидеть, как забиваются сваи, как ведется монтаж конструкции каркасного дома, как идет заливка бетоном фундамента монолитного дома. Кстати, это будет первый монолитный 25-этажный жилой дом в Томске. Такие экскурсии формируют у студентов понятие об их будущей профессии, ведь строительство невозможно изучать лишь в теории, практические наглядные занятия просто необходимы.

Как сообщает пресс-служба Томского государственного архитектурно-строительного университета, это была лишь первая экскурсия. Следующая группа студентов - российских и иностранных - посетит стройплощадку, где жилые здания возводятся из кирпича. А затем планируется поездка на объект атомной станции в Северске.

ИСТОЧНИК KP.RU