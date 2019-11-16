Жители Томской области смогут обменять мелочь на памятные монеты

16 Нояб. 13:07 2019-11-16T19:32:41+03:00

В 2019 году акция по обмену монет проходит уже второй раз

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C 18 по 24 ноября в Томской области пройдет акция «Дни приема монеты». В течение недели в офисах банков у томичей появится возможность бесплатно обменять накопившуюся мелочь любого номинала на банкноты, сообщает обладминистрация.

Уточняется, что в обмен на мелочь можно получить памятные монеты из серии «Древние города России», «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

Управляющий Отделением Томск Банка России Любовь Табольжина отметила, что люди все реже при расчетах используют мелочь, монеты не возвращаются в оборот, оседают в карманах и копилках. Сегодня на каждого жителя области в среднем приходится около 450 монет. Возврат металлических денег в оборот снижает расходы на изготовление новых монет, а срок их службы значительно выше, чем у банкнот – 25-30 лет.

Информацию об условиях обмена необходимо уточнять в офисах банков-участников. В обычные дни за эту услугу может взиматься комиссия.

Банк России проводит акции по приему монеты от населения с 2017 года. Жители Томской области за этот период уже обменяли монет на общую сумму 2,9 млн рублей. Их вес превысил 4,7 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU