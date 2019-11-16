Известному в Томске памятнику архитектуры наконец-то залатают крышу

16 Нояб. 12:44 2019-11-16T12:44:03+03:00

Издалека здание выглядит неплохо, но при ближайшем рассмотрении разруха хорошо видна. Фото: из открытых источников

Капитальный ремонт кровли в «Пассаже Второва» намечен на будущий год

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На крыше памятника архитектуры регионального значения по проспекту Ленина, 111, построенного в 1905 году, завершены временные противоаварийные мероприятия. На эти цели областной бюджет направил более 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. Работы выполняла компания-подрядчик «Электромонтаж».

В 2018 году губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил свыше 10 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению «Пассажа Второва». «Их необходимость была выявлена во время комплексного обследования и установления аварийных участков стропильной системы кровли, – пояснила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. – Временные противоаварийные мероприятия стали подготовительным этапом для капитального ремонта крыши, который намечен на 2020 год».

По словам Е. Перетягиной, в следующем году планируется также капитально отремонтировать фасад здания по пр. Ленина, 111. Подрядчик разработал научно-проектную документацию, которая уже получила положительное заключение историко-культурной экспертизы и находится на рассмотрении в профильном комитете.

Конкурсные процедуры по выполнению капремонта пройдут в начале 2020 года, стоимость работ предварительно оценивается в 70 млн рублей. В частности, предстоит решить проблему с многочисленными кондиционерами, расположенными на фасаде памятника архитектуры (это является нарушением федерального закона об объектах культурного наследия).

Напомним, что до Октябрьской революции в «Пассаже Второва» располагались универсальный магазин и первая благоустроенная городская гостиница «Европа», затем Дворец труда, театральная студия, кинотеатр. В новейшей истории здание занимают органы государственной власти, областная библиотека имени Пушкина, торговый центр и другие учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU