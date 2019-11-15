При ремонте автодорог в Томске в 2020 году применят новые материалы

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-15T14:28:38+03:00

Чем выше интенсивность движения, тем более надежные материалы требуются для ремонта дорог Фото: из открытых источников

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Для повышения износостойкости дорожного покрытия в Томске в 2020 году будут использовать смеси с более крупной фракцией щебня и добавлением полимерно-битумного вяжущего (ПБВ).

По словам мэра города Ивана Кляйна, впервые смеси с ПБВ были опробованы на проспекте Мира в 2018 году. «Они показали себя хорошо, и мы будем применять эту добавку и на других участках улиц, - заверил градоначальник. - В 2020 году при ремонте улицы Пушкина и развязки на 4-й поликлинике, где очень интенсивное движение, на выравнивающих слоях будет использована более крупная фракция щебня c ПБВ. Мы рассчитываем, что применение этих материалов позволит увеличить износостойкость и, следовательно, долговечность покрытия».

Кроме того, на участке улицы Елизаровых в следующем году планируется выполнить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси с полимерно-дисперсными армирующими добавками: это должно препятствовать образованию колеи.

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, в целом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в областном центре предстоит отремонтировать 75 дорог. В частности, на 2020 год запланирован ремонт улицы Пушкина (включая площадь Соляную), улиц Профсоюзная, Пролетарская, Артема, Усова, Елизаровых (от ул. Шевченко до пл. Южной), Косарева, 79-й Гвардейской дивизии и проспекта Ленина (от ул. Герцена до ул. Беленца).

ИСТОЧНИК KP.RU