На Белом озере в Томске начали заливать каток, который откроется в начале декабря

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-15T14:18:41+03:00

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Заливка катка стартовала в пятницу на Белом озере в Томске. В этом году на этом месте по традиции будет создан ледовый городок с елкой, иллюминацией и новогодними фигурами, сообщила пресс-служба мэрии.

Работы по подготовке зоны отдыха проводятся силами предпринимателя, который организует и содержит каток на Белом озере уже несколько лет.

На этой неделе рабочие расчистили поверхность озера от снега, а уже сегодня начался первый этап заливки первого слоя льда катка.

Сообщается, что подготовка катка идет в несколько этапов. Сначала поверхность выравнивают, в 4-5 этапов заливают холодной водой, а чтобы оформить последний слой до блеска, его зальют горячей водой.

Добавляется, что работы выполняются за счет предпринимателя, который организует и содержит каток на Белом озере в течение последних лет.

Открытие ледового катка состоится в начале декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU