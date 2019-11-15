2019-11-15T13:41:03+03:00
Происшествия

Женщина из Томской области пыталась незаконно попасть в Северск

Для этого она совершила коммерческий подкуп
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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Жительница Томской области пыталась незаконным путем проникнуть в Северск, она подкупила мужчину, который оказал ей помощь в этом. Сотрудники регионального УФСБ обнаружили преступников и возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

«По предварительным данным мужчина, выполняющий организационно-распорядительные функции в обществе с ограниченной ответственностью, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, в период с января 2017 по март 2018 года получил путем перечисления на счет банковской карты в качестве коммерческого подкупа от жительницы Томской области денежные средства за содействие в оформлении разрешения на въезд на охраняемую территорию ЗАТО Северск Томской области путем предоставления в администрацию заведомо подложных документов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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