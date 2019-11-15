Новую современную школу на 1100 мест построили в Томском районе

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-15T12:50:08+03:00

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Новая школа на 1 100 мест введена в эксплуатацию в жилом районе «Южные Ворота» в поселке Зональная станция Томского района, сообщает пресс-служба областной администрации.

Школа расположилась на улице Грачева, 6а. Площадь здания – 22 тысячи квадратных метров. На ней размещены учебные кабинеты, столовая и актовый зал на 400 мест, два спортивных и тренажерный залы, зал хореографии и медицинский блок.

На территории учреждения благоустроили площадки для спортивных занятий и игр школьников, в том числе хоккейное поле, где летом можно будет играть в баскетбол. Беговые дорожки и игровые площадки оснащены специализированным резиновым покрытием.

«За последние три года это уже пятая новая большая школа в Томской области. Так, в 2017 году открылась школа в микрорайоне «Солнечная Долина», в 2018-м – школа «Перспектива» на улице Никитина и школа в микрорайоне «Радонежский», а в сентябре 2019-го – школа «Эврика-развитие» на улице Федоровского» - говорится в сообщении.

По словам губернатора Сергея Жвачкина, новая школа примет первых учеников в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU