Более 600 000 рублей заплатят томские фирмы за нарушение антитабачного закона

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-15T12:01:01+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Томской области периодически проверяет, как томские компании соблюдают антитабачный закон. На сайте ведомства сообщается, что за 2019 год специалисты обнаружили более 33 нарушений законодательства.

«За 9 месяцев 2019 года управлением Роспотребнадзора по Томской области проверено 159 объектов, на 33 из них выявлены нарушения законодательства», — говорится в сообщении.

Основными нарушения связаны с несоблюдением требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, к порядку его размещения, а также к местам для курения.

Также выявлены нарушения ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.

По итогам проверок были выписаны штрафы общей суммой 685 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU