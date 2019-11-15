Более 600 000 рублей заплатят томские фирмы за нарушение антитабачного закона
Управление Роспотребнадзора по Томской области периодически проверяет, как томские компании соблюдают антитабачный закон. На сайте ведомства сообщается, что за 2019 год специалисты обнаружили более 33 нарушений законодательства.
«За 9 месяцев 2019 года управлением Роспотребнадзора по Томской области проверено 159 объектов, на 33 из них выявлены нарушения законодательства», — говорится в сообщении.
Основными нарушения связаны с несоблюдением требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, к порядку его размещения, а также к местам для курения.
Также выявлены нарушения ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.
По итогам проверок были выписаны штрафы общей суммой 685 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU