2019-11-15T11:44:55+03:00
Происшествия

Старики-водители: два пожилых мужчины не поделили дорогу в томском селе

В аварии пострадали женщины-пассажирки
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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В четверг, 14 ноября, в селе Первомайское Томской области произошло ДТП со столкновением двух отечественных автомобилей под управлением пожилых водителей. Старший из мужчин, по предварительной информации, нарушил правила дорожного движения, в результате чего его «Жигули» столкнулись с «Ладой Приорой».

Как уточнила пресс-служба управления МВД региона, авария случилась около половины 9-го утра в районе дома на улице Ленинской, 112.

«По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053», выезжая на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Priora под управлением 64-летнего водителя, который двигался по главной дороге», - проинформировали сотрудники правопорядка.

В полиции уточнили, что в аварии получили травмы две пассажирки, обе были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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