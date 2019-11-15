2019-11-15T11:16:46+03:00
Здоровье

Кроха на ладошке: томские врачи выходили малыша весом 490 грамм

Почти полгода мальчик находился в отделении реанимации и интенсивной терапии
Татьяна Щукина
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Спасение малыша с экстремально низкой массой тела – это всегда чудоСпасение малыша с экстремально низкой массой тела – это всегда чудоФото: из открытых источников
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В пятницу, 15 ноября, в Томском областном перинатальном центре им. И.Д. Евтушенко состоялся праздник для семей, чьи дети преждевременно появились на свет. Организатор приурочили событие к Международному дню недоношенных детей (отмечается ежегодно 17 ноября).

«За все время работы перинатального центра в нем родились 2676 недоношенных малышей. С начала этого года 294 ребенка появились на свет недоношенными, из них 33 – с экстремально низкой массой тела (до 1 кг),» - отметил главный врач областного перинатального центра Игорь Степанов.

В медучреждении подчеркнули, что недоношенные малыши получают высокотехнологичную медицинскую помощь. Так, в 2019 году коллектив центра спас жизнь крохе, который появился на свет в марте с весом 490 грамм и ростом 27 сантиметров. Как вспоминают специалисты, почти полгода мальчик провел в отделении реанимации и интенсивной терапии. В августе ребенок был выписан, сейчас он чувствует себя хорошо, за его развитием следят специалисты центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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