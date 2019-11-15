Томичи зажгут свечи в День памяти жертв ДТП

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-15T10:33:37+03:00

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В субботу, 16 ноября, в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП, в Томске пройдет масштабная социальная акция «Нет ДТП». Мероприятие состоится в 18 часов в амфитеатре на Набережной реки Ушайки (пл. Ленина, 12), принять в нем участие могут все желающие.

«Участники акции зажгут символическую «свечу памяти» с помощью фонариков на мобильных телефонах, сотрудники ГИБДД напомнят томичам о важности соблюдения правил дорожного движения. Вспомнить погибших также придут волонтеры – студенты томских вузов, ссузов и школьники», - отмечено в официальной информации на сайте мэрии Томска.

Для справки: Всемирный день памяти жертв ДТП учрежден ООН почти 20 лет назад. День призван привлечь внимание общественности к соблюдению правил безопасности, ведь в авариях в мире ежедневно погибает около 3 тысяч человек и 100 тысяч получают травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU