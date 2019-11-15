В мэрии назвали тему блиц-турнира фестиваля «Хрустальный Томск»
С 15 по 21 декабря пройдет очередной Международный фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». В этом году он будет посвящен 415-летию города.
В мэрии Томска сообщили, что в адрес организаторов мероприятия уже поступило около 30 заявок. По итогам работы конкурсной комиссии в Томск будут приглашены 20 команд.
«В первый день соревнований пройдет блиц-турнир. Участникам предстоит за 6 часов вырезать небольшую ледовую скульптуру», - поделились подробностями предстоящего события в горадминистрации. В мэрии уточнили, что конкурсанты должны будут изготовить ледовые скульптуры на тему новогодней ретро-открытки. Готовые миниатюры установят вокруг центрального фонтана.
Далее команды приступят к основному этапу работы и в следующие 6 дней будут вырезать изо льда свои фестивальные композиции из 8 ледовых блоков размером 1 на 2 метра. Работы украсят площадь Новособорную этой зимой.
ИСТОЧНИК KP.RU