В мэрии назвали тему блиц-турнира фестиваля «Хрустальный Томск»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-15T10:17:41+03:00

За работой мастеров смогут наблюдать все желающие на главной площади города. Фото: admin.tomsk.ru

Все миниатюры установят вокруг фонтана на Новособорной площади

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С 15 по 21 декабря пройдет очередной Международный фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». В этом году он будет посвящен 415-летию города.

В мэрии Томска сообщили, что в адрес организаторов мероприятия уже поступило около 30 заявок. По итогам работы конкурсной комиссии в Томск будут приглашены 20 команд.

«В первый день соревнований пройдет блиц-турнир. Участникам предстоит за 6 часов вырезать небольшую ледовую скульптуру», - поделились подробностями предстоящего события в горадминистрации. В мэрии уточнили, что конкурсанты должны будут изготовить ледовые скульптуры на тему новогодней ретро-открытки. Готовые миниатюры установят вокруг центрального фонтана.

Далее команды приступят к основному этапу работы и в следующие 6 дней будут вырезать изо льда свои фестивальные композиции из 8 ледовых блоков размером 1 на 2 метра. Работы украсят площадь Новособорную этой зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU