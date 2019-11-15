2019-11-15T10:00:55+03:00
Происшествия

Два парня в Томской области обокрали состоятельных односельчан на миллион рублей

Молодые люди вынесли деньги, украшения и имущество
Татьяна Щукина
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Потерпевший хранил дома больше 400 тысяч рублей. Фото: УМВД по ТОПотерпевший хранил дома больше 400 тысяч рублей. Фото: УМВД по ТО
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Сотрудники томской полиции задержали подозреваемых в крупной квартирной краже в одном из сел Зырянского района. К стражам порядка обратился хозяин дома, заявивший, что в его жилище проникло неизвестное лицо и похитило имущество и денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след злоумышленников, ими оказались двое местных жителей 18 и 20 лет.

«По предварительной информации, путем повреждения запорного устройства они проникли в частный дом, откуда похитили денежные средства в сумме 400000 рублей и золотые украшения на общую сумму 146000 рублей, а также различное имущество на сумму 440000 рублей», - сообщила пресс-служба МВД региона.

В ведомстве уточнили, что большую часть похищенного удалось изъять в ходе неотложных следственных действий. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.

Напомним, что недавно еще двое мужчин были задержаны в Томской области за ограбление частного дома. В Колпашевском районе они жестоко избили 82-летнюю женщину и забрали у нее все сбережения

ИСТОЧНИК KP.RU

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