2019-11-15T08:07:41+03:00
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода под Томском

ДТП произошло ранним утром
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД Томской областиФото: пресс-служба УМВД Томской областиФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
Изменить размер текста:

В пятницу утром автомобиль Toyota Corolla насмерть сбил женщину 43 лет на улице Мелиоративной, 2/1 в поселке Зональная Станция неподалеку от Томска, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Уточняется, что происшествие случилось в 07.15 утра. За рулем автомобилем Toyota Corolla находился 31-летний мужчина-водитель, которым был совершен наезд на пешехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 43-летняя женщина-пешеход погибла. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются» - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает пешеходов неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. Водителям быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и при движении по прилегающим территориям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина из Томской области пыталась незаконно попасть в Северск
Новую современную школу на 1100 мест построили в Томском районе
Более 600 000 рублей заплатят томские фирмы за нарушение антитабачного закона
Старики-водители: два пожилых мужчины не поделили дорогу в томском селе
Кроха на ладошке: томские врачи выходили малыша весом 490 грамм
Томичи зажгут свечи в День памяти жертв ДТП
В мэрии назвали тему блиц-турнира фестиваля «Хрустальный Томск»
Два парня в Томской области обокрали состоятельных односельчан на миллион рублей
Первая в Сибири ферма по содержанию джерсейской породы коров открылась в Томской области
До 23 градусов мороза ожидается в пятницу в Томске
Два томича могут получить срок до 7 лет за похищение телефона
Морозам вопреки: тренажеры на открытом воздухе установили в томском микрорайоне
Капитальный ремонт школы в поселке Томской области планируется завершить в 2021 году
Программа томского педагога по поиску людей признана лучшей в России
Волчата: жители томского села избили и ограбили 82-летнюю старушку
Томских волонтеров приглашают поработать на чемпионате Европы по футболу-2020
Томичей приглашают стать актерами с участием в конкурсе «Народный театр»
Томичи назвали сферы, работать в которых не позволяют моральные принципы
Полицейские помогли томскому подростку добраться до больницы
Томский долгострой на Нефтяной, 15 сдадут до конца ноября
Школьникам из Томска покажут, как организовать свой агробизнес
Томских коллекторов оштрафовали на 200 тысяч рублей за некорректное поведение с должником
Спортсмены из Томска стали призерами всероссийских соревнований по тхэквондо
Квесты по отказу от курения проходят в техникумах и колледжах Томска
Молодые томские дарования претендуют на премию областной Думы
Пожарные эвакуировали шесть человек из горящего дома в Томске
Уже в пятницу в Томск придут 30-градусные морозы