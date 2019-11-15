Автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода под Томском

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-15T08:07:41+03:00

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В пятницу утром автомобиль Toyota Corolla насмерть сбил женщину 43 лет на улице Мелиоративной, 2/1 в поселке Зональная Станция неподалеку от Томска, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Уточняется, что происшествие случилось в 07.15 утра. За рулем автомобилем Toyota Corolla находился 31-летний мужчина-водитель, которым был совершен наезд на пешехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 43-летняя женщина-пешеход погибла. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются» - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает пешеходов неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. Водителям быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и при движении по прилегающим территориям.

ИСТОЧНИК KP.RU