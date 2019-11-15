Первая в Сибири ферма по содержанию джерсейской породы коров открылась в Томской области

СЕГОДНЯ 06:24 2019-11-15T06:24:49+03:00

Изменить размер текста: A A

14 ноября в селе Ягодном Асиновского района Томской области в фермерском хозяйстве Светланы Мезиной открылась новая высокотехнологичная ферма, куда завезено стадо нетелей джерсейской породы из Дании, сообщает пресс-служба областной администрации.

На ферме построен коровник площадью 972 кв. м, приобретена современная техника, оборудование, закуплен племенной скот. На эти цели было выделено 50,7 млн рублей, в числе которых 30 млн рублей - это грант областного и федерального бюджетов.

Новый коровник стал первой в Томской области роботизированной малой фермой. Там установлен робот-дояр фирмы Lely, специально приспособленный для джерсейской породы, которая отличается небольшими размерами.

В асиновское фермерское хозяйство завезены нетели, которые считаются первыми джерсейскими породами за Уралом. Эта порода имеет историю более 150-лет, дает молоко с большим содержанием жира, белка и кальция, из которого успешно можно производить сыр.

Заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр отметил, что благодаря позиции губернатора Сергея Жвачкина, который всегда ставит на первое место аграрную отрасль, в регионе хорошо развито молочное животноводство и каждая новая ферма становится все лучше по уровню технологий.

Глава фермерского хозяйства Светлана Мезина сообщила, что уже в январе от молодых коров начнут получать молоко. В 2023 году объем производства составит 330 тонн в год. Оно будет поступать в построенный в селе Ягодном Сырный дом, где планируется открыть производство твердых сыров.

ИСТОЧНИК KP.RU