2019-11-14T13:36:16+03:00
Происшествия

Два томича могут получить срок до 7 лет за похищение телефона

Об ограблении сообщили несколько граждан
Маргарита Бондаренко
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Фото из открытых источниковФото из открытых источниковФото: из открытых источников
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Двое молодых парней совершили ограбление нескольких человек ночью в Томске. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что подозреваемые открыто похитили телефон и другое имущество у нескольких человек. Ограбление было совершено на улице Пушкина и Иркутском тракте. Виновниками происшествия оказались молодые люди в возрасте 19 лет и 21 года, ранее не судимые.

Сумма ущерба составила свыше 10 тысяч рублей. В результате обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы, они заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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