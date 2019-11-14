Два томича могут получить срок до 7 лет за похищение телефона
Об ограблении сообщили несколько граждан
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Двое молодых парней совершили ограбление нескольких человек ночью в Томске. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Томской области.
Уточняется, что подозреваемые открыто похитили телефон и другое имущество у нескольких человек. Ограбление было совершено на улице Пушкина и Иркутском тракте. Виновниками происшествия оказались молодые люди в возрасте 19 лет и 21 года, ранее не судимые.
Сумма ущерба составила свыше 10 тысяч рублей. В результате обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы, они заключены под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU