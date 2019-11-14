Морозам вопреки: тренажеры на открытом воздухе установили в томском микрорайоне

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-14T13:09:09+03:00

Изменить размер текста: A A

У жителей микрорайона Сосновый бор появилась возможность проверить свою выносливость и силу духа. Здесь на днях установлено 40 новых тренажеров для подготовки к сдаче комплекса ГТО, которые приобретены в рамках реализации нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт - норма жизни». В распоряжении физкультурников имеются снаряды «гиперэкстензия», «гребная тяга», «жим лежа», «жим от плеч», «приседания», «эллиптический тренажер», «велотренажер» и другие.

- Это новая линейка уличных тренажеров, которые теперь появились и в Томске благодаря региональному проекту. Раньше у нас не было оборудования такого уровня, - рассказал начальник управления физкультуры и спорта администрации Томска Андрей Белоусов. - Его отличительная особенность - возможность тренироваться, используя дополнительное отягощение. Это своего рода тренажерный зал на открытом воздухе.

Даже сейчас, в условиях зимнего времени, площадка наверняка не будет пустовать. Ведь новые уличные тренажеры можно использовать в круглогодичном режиме при температуре от -25 до +40 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU