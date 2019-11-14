Капитальный ремонт школы в поселке Томской области планируется завершить в 2021 году

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-14T12:31:17+03:00

Сейчас строительные работы идут в спортивном зале и трехэтажной части здания

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В школе № 1 поселка Белый Яр Верхнекетского района в августе этого года начался капитальный ремонт. В настоящее время выполнено 30% работ от плана, что соответствует графику, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил более 200 млн рублей на капремонт данной школы. Строительство ведет компания «Газсервис».

По словам начальника областного департамента архитектуры и строительства Дмитрия Ассонова, в спортзале на 95 процентов демонтированы старые конструкции и подходит к концу ремонт кровли. Кроме того, в трехэтажном блоке сделано устройство деформационного шва, наполовину завершены противоаварийные работы.

В дальнейшем строители произведут замену электропроводки, отопительной системы, водоснабжения, канализации и выполнят внутреннюю отделку помещения школы.

ИСТОЧНИК KP.RU