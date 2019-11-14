Программа томского педагога по поиску людей признана лучшей в России

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-14T12:07:48+03:00

Иван Гуров учит детей работать в команде во имя благородной цели

Изменить размер текста: A A

Томич Иван Гуров, педагог детского технопарка, с успехом представил в Москве образовательную программу «Изучение геоинформационных систем и беcпилотных летательных аппаратов». Работа, подготовленная Иваном совместно с коллегой Артемом Бибко, получила высшие баллы жюри в финале Всероссийского конкурса образовательных практик.

«Образовательная практика, презентованная Иваном, связана с поисково-спасательной деятельностью, - пояснили в департаменте общего образования Томской области. - Она содержит элементы игры и предназначена для командной работы детей. На первом этапе образовательной практики дети учатся работать с программой Qgis, системами координат и картами, затем ребята делятся на группы и осваивают навык управления квадрокоптерами. После этого всем командам ставится задача - найти человека в лесном массиве».

Каждый ребенок выполняет свою функцию, связанную с навигацией, пилотированием беспилотника, обеспечением связи и т.д. Ребят в лесу сопровождают профессиональные спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU