Волчата: жители томского села избили и ограбили 82-летнюю старушку

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-14T11:42:33+03:00

Под угрозой расправы молодые мужчины отняли у пенсионерки все ее сбережения. Фото: УМВД по ТО

Злоумышленники издевались над пожилой женщиной, пока она не потеряла сознание

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В Колпашевском районе Томской области задержаны двое подозреваемых в совершении разбойного нападения на престарелую женщину. В полицию обратилась дочь пострадавшей, проживающей в пос. Большая Саровка, которая обнаружила свою мать 1937 года рождения без сознания и со следами побоев.

Работая по заявлению, сотрудники полиции установили и задержали злоумышленников - ранее судимых мужчин 22 и 35 лет.

«По предварительным данным, подозреваемые, в ночное время, незаконно проникнув в дом, расположенный по улице Рабочая в п. Большая Саровка, нанесли удары кулаками по голове пожилой женщины и похитили денежные средства в размере 45000 рублей», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве отметили, что часть денег (35 тысяч рублей) была изъята у подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU