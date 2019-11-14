Томских волонтеров приглашают поработать на чемпионате Европы по футболу-2020

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-14T11:20:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор Дома молодежи Санкт-Петербурга Даниил Старковский пригласил томских волонтеров присоединиться к работе на чемпионате Европы по футболу, который пройдет в северной столице России в 2020 году. Приглашение прозвучало в рамках «круглого стола», в котором приняла участие петербургская делегации, в течение двух дней работавшая в Томске.

Представителей исполнительной власти и делового сообщества Санкт-Петербурга обсудили с томскими коллегами перспективные направления сотрудничества в экономике, науке, образовании, а также в сфере молодежной политики, - сообщили в администрации Томской области.

«Санкт-Петербург заинтересован в сотрудничестве с Томской областью — перспективным научно-образовательным и инновационным центром. Мы хотим наладить постоянное взаимодействие, поэтому такие визиты станут регулярными», — подчеркнул по итогам встречи начальник управления стран СНГ и регионов РФ комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Кассюра.

ИСТОЧНИК KP.RU