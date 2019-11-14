Томичи назвали сферы, работать в которых не позволяют моральные принципы

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-14T10:31:52+03:00

Однако 52% горожан признались, что готовы переступить через свои принципы, если им предложат высокую заработную плату Фото: из открытых источников

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Жители Томска ни за что не согласятся работать с сетевом маркетинге, алкогольном бизнесе, политике и микрозаймах. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 610 томичей.

Однако половина горожан готовы пересмотреть свои принципы ради высокой заработной платы.

Большинство респондентов – 86% – утверждают, что откажутся от работы, если деятельность компании не соответствует их жизненным принципам. Как показал опрос, самыми неприемлемыми сферами для труда томичи считают игорный бизнес (70%), сетевой маркетинг (67%), микрозаймы и кредитование (66%).

32% горожан не готовы работать в табачной сфере, 22% – в политике. 20% отметили, что ни за что бы не связали свою жизнь с алкогольным бизнесом. А вот 5% жителей Томска рассказали, что могут работать в любой сфере, внутренних ограничений нет.

4% респондентов назвали другие сферы – среди них религиозные учреждения, правоохранительные органы, коллекторские конторы и даже продажи.

Однако 52% горожан признались, что готовы переступить через свои принципы, если им предложат высокую заработную плату. А 48% томичей будут неприступны несмотря ни на что.

ИСТОЧНИК KP.RU