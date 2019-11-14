Полицейские помогли томскому подростку добраться до больницы

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-14T10:03:13+03:00

фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

Стражи порядка увидели его на трассе Томск-Колпашево

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Накануне, на 114-м километре автодороги Томск-Колпашево, к сотрудникам ГИБДД обратился водитель автомобиля Kia Rio. Мужчина рассказал полицейским, что его 16-летней сын нуждается в неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, лейтенанты полиции Дмитрий Кожаков и Антон Сухачев быстро оценили ситуацию и приняли решение сопроводить автомобиль до медицинского учреждения.

Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские оперативно сопроводили автомобиль с семьи до учреждения. Благодаря слаженным действиям сотрудников ДПС, 16-летнему юноше была вовремя оказана медицинская помощь. Отец поблагодарил полицейских, после чего сотрудники органов внутренних дел вернулись к исполнению служебных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU