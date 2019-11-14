Полицейские помогли томскому подростку добраться до больницы
Накануне, на 114-м километре автодороги Томск-Колпашево, к сотрудникам ГИБДД обратился водитель автомобиля Kia Rio. Мужчина рассказал полицейским, что его 16-летней сын нуждается в неотложной медицинской помощи.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, лейтенанты полиции Дмитрий Кожаков и Антон Сухачев быстро оценили ситуацию и приняли решение сопроводить автомобиль до медицинского учреждения.
Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские оперативно сопроводили автомобиль с семьи до учреждения. Благодаря слаженным действиям сотрудников ДПС, 16-летнему юноше была вовремя оказана медицинская помощь. Отец поблагодарил полицейских, после чего сотрудники органов внутренних дел вернулись к исполнению служебных задач.
ИСТОЧНИК KP.RU