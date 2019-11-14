2019-11-14T10:03:13+03:00
Общество

Полицейские помогли томскому подростку добраться до больницы

Стражи порядка увидели его на трассе Томск-Колпашево
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Накануне, на 114-м километре автодороги Томск-Колпашево, к сотрудникам ГИБДД обратился водитель автомобиля Kia Rio. Мужчина рассказал полицейским, что его 16-летней сын нуждается в неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, лейтенанты полиции Дмитрий Кожаков и Антон Сухачев быстро оценили ситуацию и приняли решение сопроводить автомобиль до медицинского учреждения.

Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские оперативно сопроводили автомобиль с семьи до учреждения. Благодаря слаженным действиям сотрудников ДПС, 16-летнему юноше была вовремя оказана медицинская помощь. Отец поблагодарил полицейских, после чего сотрудники органов внутренних дел вернулись к исполнению служебных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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