Томский долгострой на Нефтяной, 15 сдадут до конца ноября

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-14T09:43:52+03:00

В этом доме еще продаются однокомнатные квартиры Фото: из открытых источников

Жильцы смогут заехать уже через две недели

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Работы по завершению строительства проблемного дома с непростой судьбой ведет СУ ТДСК. Как сообщили в областной администрации, через 15 дней планируется сдать первую очередь дома, куда заедет часть дольщиков с ул. Мокрушина, 9 и Нефтяной, 5.

Объект уже полностью возведен и подключен к инженерным сетям. Здесь установлены лифты, произведена опломбировка счетчиков.

- К 28 ноября мы рассчитываем получить заключение о соответствии объекта проектной документации и ввести дом в эксплуатацию», — сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Весной на Нефтяной, 15, планируется провести благоустройство прилегающей территории. Также здесь планируется строительство подъездных путей.

В результате возведения первой очереди объекта долгожданные квартиры получат свыше 170 дольщиков. Вторую очередь объекта планируется построить до конца 2021 года.

Добавим, что в 2019 году ключи от новых квартир уже получили дольщики проблемного дома по ул. Кедровой, 34.

В активной фазе работы по достройке домов по ул. Большой Подгорной, 46 и пер. Нижнему, 47. Полностью решить вопрос с проблемными долгостроями Томской области планируется до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU