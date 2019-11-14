Школьникам из Томска покажут, как организовать свой агробизнес

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-14T09:04:17+03:00

"Зеленый" бизнес может приносить хорошую прибыль. если грамотно все выстроить Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Также их научат формату «Презентация в лифте»

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В поселке Дзержинский Томского района 16 ноября пройдет школа предпринимательства для школьников 7-9 классов. Ребятам расскажут о том, как организовать продуктивное и экологически чистое агро- или аквахозяйство.

Проект называется InnoTEAM. С участниками проведут игру на командообразование, организуют встречу с экспертами в области экологичного агробизнеса. Также их обучат мастерству аргументации на примерах удачных, неудачных и гениальных споров. Знания школьники закрепят на практике во время командных дебатов.

В конце сессии пройдет деловая игра, на которой участникам дадут инструменты генерации идей и темы проектов из программы “Большие вызовы” СНТР. По итогам мозгового штурма школьники должны рассказать о своих проектах в формате “Презентация в лифте”.

Мероприятие пройдет 16 ноября с 09:00 до 13:00 в школе №56 поселка Дзержинский (ул. Смирнова, 28).

Зарегистрироваться можно по ссылке: http://innoteam70.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU