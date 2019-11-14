Школьникам из Томска покажут, как организовать свой агробизнес
В поселке Дзержинский Томского района 16 ноября пройдет школа предпринимательства для школьников 7-9 классов. Ребятам расскажут о том, как организовать продуктивное и экологически чистое агро- или аквахозяйство.
Проект называется InnoTEAM. С участниками проведут игру на командообразование, организуют встречу с экспертами в области экологичного агробизнеса. Также их обучат мастерству аргументации на примерах удачных, неудачных и гениальных споров. Знания школьники закрепят на практике во время командных дебатов.
В конце сессии пройдет деловая игра, на которой участникам дадут инструменты генерации идей и темы проектов из программы “Большие вызовы” СНТР. По итогам мозгового штурма школьники должны рассказать о своих проектах в формате “Презентация в лифте”.
Мероприятие пройдет 16 ноября с 09:00 до 13:00 в школе №56 поселка Дзержинский (ул. Смирнова, 28).
Зарегистрироваться можно по ссылке: http://innoteam70.ru/
ИСТОЧНИК KP.RU