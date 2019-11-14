Томских коллекторов оштрафовали на 200 тысяч рублей за некорректное поведение с должником

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-14T08:49:44+03:00

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Судебные приставы привлекли к административной ответственности коллекторов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники организации позволили себе нарушать закон.

В адрес приставов поступила жалоба от гражданина. Он сообщил, что на протяжении нескольких месяцев сотрудники коллекторского агентства звонили ему, при этом использовали психологическое давление, а также оскорбления. Кроме того, коллекторы общались таким же образом с третьим лицом, не имеющим отношения к долгу.

В ходе проверки данная информация подтвердилась, и сотрудники Управления возбудили административное дело.

Областной арбитражный суд, рассмотрев протокол должностного лица, вынес решение о привлечении организации к административной ответственности. На коллекторское агентство наложен штраф в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU