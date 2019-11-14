Спортсмены из Томска стали призерами всероссийских соревнований по тхэквондо
Всероссийские соревнования по тхэквондо «IX Кубок Белогорья» завершились в Белгороде. В состязаниях принимали участие около 1 тысячи человек из 26 регионов, сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Представителями Томской области на соревнованиях были шесть спортсменов под руководством тренеров Сергея Гиро, Эламана Рысмендиева и Павла Санзараева.
Сообщается, что по итогам соревнований их бронзовыми призерами стали томичи Сергей Чернозубов, Тимофей Шубин и Павел Санзараев.
В это же время в Московской области проходил Кубок России по тхэквондо (GTF - Global Taekwondo Federation). Томскую область на соревнованиях представлял Ростислав Шадрин. Он стал бронзовым призером Кубка и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU