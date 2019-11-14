Квесты по отказу от курения проходят в техникумах и колледжах Томска

СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-14T07:18:39+03:00

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В средне-профессиональных образовательных учреждениях Томска проводится цикл игровых занятий в виде квестов по профилактике курения. Они проходят в преддверии Международного дня отказа от курения, который отмечается ежегодно в третий четверг ноября. Занятия проводятся под руководством психологов Центра медицинской профилактики, сообщает томский облздрав.

В ходе квеста участники делятся на команды и проходят несколько этапов, собирают паззлы и разгадывают ребусы, чтобы узнать о негативных последствиях воздействия табачного дыма на организм человека. На основе полученной информации команды создают и демонстрируют проекты по защите мира от воздействия табачного дыма.

Кроме того, на занятиях студенты знакомятся с мобильным музеем ЗОЖ общественной организации "ПРО Здоровье". Они измеряют уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе специальным прибором и знакомятся с моделями музея, показывающими неблагоприятное воздействие курения на организм.

Сообщается, что такие занятия уже прошли в Томском экономико-юридическом техникуме и Томском механико-технологическом техникуме. До конца ноября квесты планируется провести в Томском финансово-юридическом техникуме, Томском экономико-промышленном колледже и Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций.

ИСТОЧНИК KP.RU