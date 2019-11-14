Квесты по отказу от курения проходят в техникумах и колледжах Томска
В средне-профессиональных образовательных учреждениях Томска проводится цикл игровых занятий в виде квестов по профилактике курения. Они проходят в преддверии Международного дня отказа от курения, который отмечается ежегодно в третий четверг ноября. Занятия проводятся под руководством психологов Центра медицинской профилактики, сообщает томский облздрав.
В ходе квеста участники делятся на команды и проходят несколько этапов, собирают паззлы и разгадывают ребусы, чтобы узнать о негативных последствиях воздействия табачного дыма на организм человека. На основе полученной информации команды создают и демонстрируют проекты по защите мира от воздействия табачного дыма.
Кроме того, на занятиях студенты знакомятся с мобильным музеем ЗОЖ общественной организации "ПРО Здоровье". Они измеряют уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе специальным прибором и знакомятся с моделями музея, показывающими неблагоприятное воздействие курения на организм.
Сообщается, что такие занятия уже прошли в Томском экономико-юридическом техникуме и Томском механико-технологическом техникуме. До конца ноября квесты планируется провести в Томском финансово-юридическом техникуме, Томском экономико-промышленном колледже и Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций.
ИСТОЧНИК KP.RU